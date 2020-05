Regno Unito: sondaggio Class, un quinto dei lavoratori teme di perdere il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoratore britannico su cinque ritiene che potrebbe perdere il proprio lavoro nei prossimi sei mesi a causa della crisi di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent" citando un sondaggio del think tank Class, considerato vicino al Partito laburista. Un quinto dei lavoratori equivale a 6 milioni di persone. Il sondaggio ha rilevato che il 60 per cento dei lavoratori teme di non essere in grado di pagare il proprio affitto o mutuo per più di tre mesi senza un lavoro. Il 70 per cento degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi una recessione nel Regno Unito in seguito alla pandemia di coronavirus. Di questo 70 per cento, più di tre quarti degli intervistati si aspettano che la recessione sia peggio di quella avvenuta in seguito alla crisi finanziaria del 2008. Il 65 per cento degli intervistati ha dichiarato che in seguito alla crisi di coronavirus il governo del premier Boris Johnson dovrebbe dare la priorità agli investimenti nei servizi pubblici per sostenere la ripresa economica. Solo il 22 per cento ha detto invece che il governo dovrebbe introdurre tagli per ripagare i debiti che si sono creati durante la crisi. Infine, importanti percentuali degli intervistati hanno dichiarato di sostenere un aumento degli stipendi per lavoratori del Sistema sanitario nazionale (78 per cento), badanti (75 per cento), lavoratori dei supermercati (70 per cento), fattorini (65 per cento) e conducenti di treni e autobus (63 per cento). (Rel)