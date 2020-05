Siria: Makhlouf si rifiuta di lasciare la presidenza di Syriatel su pressione di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un video su Facebook, Rami Makhlouf, uomo più ricco di Siria e cugino di Bashar Al Assad, ha dichiarato che non rinuncerà alla presidenza di Syriatel, uno dei due operatori di telefonia mobile nel paese mediorientale. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid". Nel video di 16 minuti, l'imprenditore siriano dichiara che il governo di Damasco lo avrebbe minacciato di arresto e revoca della licenza di Syriatel in caso di sua mancato rinuncia alla guida della compagnia entro domenica (dal video non è chiaro quale domenica). Makhlouf ha anche affermato che lo Stato siriano gli avrebbe chiesto il 120 per cento dei profitti della compagnia telefonica, il cui fallimento costituirebbe una perdita importante per l'economia siriana visto che impiega circa 6.500 persone. In video precedenti, Makhlouf aveva risposto alla richiesta da parte del fisco di Damasco di saldare debiti per oltre 300 milioni di euro, negando qualsivoglia accusa di evasione fiscale e ricordando al cugino presidente il sostegno finanziario prestato dalle compagnie di Makhlouf in nove anni di conflitto in Siria. L'imprenditore ha inoltre accusato Damasco di arrestare arbitrariamente manager e dipendenti Syriatel. L'autorità siriana per la regolamentazione di poste e telecomunicazioni, da parte sua, ha emesso uno scarno comunicato in cui risponde indirettamente al messaggio di Makhlouf. Nella nota diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale “Sana” si legge che "le somme chieste alle compagnie di telefonia mobile sono dovute allo Stato sulla base di documenti chiari e preesistenti" e rappresentano un debito nei confronti dello Stato che quest'ultimo sta provvedendo a richiedere in piena legalità. Sia come sia, il caso Makhlouf ha portato alla luce uno scontro di potere in atto per guidare il grande business della ricostruzione post-conflitto.(Rel)