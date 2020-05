Droga: maxi sequestro al porto di Brindisi, 1 arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati 563 kg di droga, per un giro d'affari di oltre 5 milioni di euro, su una imbarcazione a largo del porto di Brindisi. La Guardia di Finanza, allertata da una pattuglia aerea della Marina militare, ha eseguito una perquisizione a bordo dell'imbarcazione scoprendo in un doppiofondo 546 chili marijuana e 17 di hashish già suddivisi in dosi. Arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti lo scafista albanese 31enne. (Ren)