Fase 2: D’Incà, da regioni forse qualche protagonismo di troppo

- Da parte di alcune regioni c'è stato "forse qualche protagonismo di troppo": queste le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, intervenuto a SkyTg24, in riferimento alla decisione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di non firmare l'intesa con il governo sulle riaperture. "Abbiamo avuto nel corso di questi mesi qualche protagonismo di troppo da parte di alcuni presiedenti di Regione. Nella scorsa nottata c'è stato un confronto intenso per arrivare a chiudere, nella conferenza Stato-regioni, l’iter per poter ripartire. A fronte di un De Luca che voleva aspettare qualche giorno, gli altri presidenti invece hanno dato il via all'apertura in tutta Italia", ha detto il ministro. "E' il momento di collaborare, mettere via le polemiche perché le istituzioni vengono prima di ogni parte politica", ha concluso. (Rin)