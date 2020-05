Yemen: gli Houthi bombardano i campi medici per tamponi coronavirus a Mareb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia sciita Houthi dello Yemen ha bombardato i campi che ospitano le squadre mediche incaricate di svolgere i tamponi per l'epidemia da coronavirus, nell'area di Qaniya tra Mareb e i governatorati di al-Bayda, nello Yemen centrale. L'Ufficio della sanità pubblica e della popolazione del governatorato di Mareb, in una dichiarazione, ha confermato che il bombardamento Houthi del campo medico anti-coronavirus nell'area di Qaniya ha provocato il ferimento di un membro della squadra medica, mentre il complesso è stato danneggiato. Il campo medico si trova lontano dal fronte dei combattimenti tra l'esercito regolare e i ribelli sciiti, in una zona ritenuta sicura. Le autorità di Mareb hanno invitato le Nazioni Unite a indagare su questo attacco e su quelli compiuti in precedenza contro gli ospedali di Al-Jafra e di Majzar.(Res)