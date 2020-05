Roma: lite tra condomini finisce con coltellata alla gola, 66enne arrestato per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno iniziato a litigare sul pianerottolo di casa per questioni condominiali ma il diverbio ha preso ben presto una piega più violenta delle precedenti. È accaduto ieri sera poco dopo le 20 in una palazzina in via Monte Ciccardo a Roma. A litigare è stato un 66enne, italiano, che al culmine della rabbia, ha impugnato un coltello da cucina con una lama di 30 centimetri, e ha colpito alla gola il suo vicino di casa, un italiano di 47 anni. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Sant'Andrea e non corre pericolo di vita. Il 66 enne invece è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Fidene con l'accusa di tentato omicidio. Il coltello è stato sequestrato e messo a disposizione della polizia giudiziaria. (Rer)