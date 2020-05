Imprese: Renzi (Iv), bene richiesta prestito di Fiat Chrysler di 6 miliardi per tenere aperte le fabbriche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene Fiat Chrysler che chiede un prestito alle banche da 6 miliardi per tenere aperte le fabbriche in Italia. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi, in riferimento alla richiesta di Fca di un prestito per 6,3 miliardi di euro con garanzia dello Stato. "Sbagliato evocare 'poteri forti' e 'interessi dei padroni'. E' un prestito che serve a investire in Italia: che male c'è? Mi sarei preoccupato se non lo avesse fatto", aggiunge Renzi.(Rin)