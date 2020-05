Fase 2: Fontana, lavoro più importante sarà monitoraggio, contagi aumenteranno di sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un momento delicato, il lavoro più importante sarà il monitoraggio, il tenere sotto controllo tutto il territorio e le persone toccate dal virus perché noi dobbiamo impedire che possa ricominciare a correre". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento alla trasmissione Mattino Cinque, parlando delle riaperture che partono oggi. "Non ci sono dubbi - ha detto Fontana - che le infezioni in questi giorni aumenteranno di sicuro, perché più c'è contatto più aumenteranno. Noi dobbiamo cercare di tenerle sotto controllo, evitare che si diffondano in maniera incontrollata, evitare che nascano nuovi focolai, questa è la cosa che dovremo fare con grande attenzione". (Rem)