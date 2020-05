Roma: spacciatori in trasferta dall'Abruzzo, denunciati due fratelli a San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno denunciato due fratelli, operai della provincia di Chieti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati dai militari, mentre percorrevano via La Spezia a bordo di un’utilitaria; fermati per un controllo, si sono mostrati particolarmente nervosi, atteggiamento che ha spinto i militari ad effettuare un’ispezione all’interno dell’abitacolo. I carabinieri hanno trovato e sequestrato 10 dosi, tra hashish ed eroina, e due bilancini di precisione motivo per cui sul loro conto è stata inviata un’informativa in Procura per detenzione ai fini di spaccio. (Rer)