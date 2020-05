Siria: bombardamenti su siti governativi, uccisi miliziani iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni caccia hanno preso di mira la base di Muizizila, in Siria, che è sotto il controllo delle forze e delle milizie iraniane, nelle campagne della città di Albukamal, vicino al confine siro-iracheno, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Nei bombardamenti, di cui non è stata confermata la paternità, sono rimasti uccisi sette miliziani filo-iraniani, oltre ad essere distrutti un quartier generale all'interno della base, fa sapere l’Ong. L’Osservatorio ha aggiunto che è probabile che il bilancio delle vittime aumenti a causa della presenza di feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, osservando che i rinforzi militari sono arrivati nella base alcuni giorni prima dell'attacco. Dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011, l'esercito israeliano ha continuato a effettuare incursioni nel paese, colpendo principalmente i siti dell'esercito siriano, delle forze iraniane e altri obiettivi degli Hezbollah libanesi.(Res)