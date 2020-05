Yemen: progetto Masam, rimosse oltre 2.700 mine Houthi in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto saudita per lo sminamento in Yemen, "Masam", ha consentito l'estrazione dal terreno di oltre 2.700 mine durante la seconda settimana di maggio, collocate dalla milizia sciita Houthi in diversi governatorati e regioni riconquistate dall'esercito regolare del Paese. Lo riferiscono gli organizzatori del progetto. Il Centro ha dichiarato in una nota di aver rimosso 2.782 mine e ordigni inesplosi, tra cui 382 mine anticarro, 45 ordigni esplosivi e 34 mine antiuomo. "Le squadre sul campo del progetto hanno rimosso dall'inizio maggio fino al 14 maggio 3.804 mine, ordigni inesplosi e ordigni esplosivi", ha aggiunto Osama al-Qossabi, direttore generale del progetto di sminamento. Il funzionario yemenita ha sottolineato che il totale degli ordigni rimossi dall'inizio del progetto sono 166.987 tra mine e munizioni inesplose.(Res)