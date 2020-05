Coronavirus: Kikot, italiani convinti dell'efficacia delle modalità di disinfezione russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli approcci delle Forze armate russe e italiane nell’attività di disinfezione durante l’emergenza coronavirus sono diversi, ma le autorità di Roma hanno riconosciuto l'efficacia dei metodi utilizzati dai militari russi. Lo ha dichiarato il generale Sergej Kikot, vicecomandante del dipartimento chimico e batteriologico del ministero della Difesa russo, schierate in Italia per aiutare il paese a contenere la pandemia. In particolare, Kikot ha affermato: "Abbiamo approcci leggermente diversi con le Forze armate della Repubblica Italiana sulla disinfezione". Per il generale russo, i reparti italiani "non effettuano una disinfezione su larga scala di locali, strade, terreni adiacenti". Kikot ha proseguito: "I nostri colleghi italiani sono stati convinti dell'efficacia dei nostri metodi e tecniche di disinfezione. Apertamente, possiamo affermare che ci hanno detto di aver iniziato a esaminare molte questioni con occhi diversi".(Rum)