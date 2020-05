Usa-Cina: Pompeo mette in guardia da restrizioni a giornalisti statunitensi ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato ieri che la Cina ha minacciato di interferire con la vita e l’attività di giornalisti statunitensi ad Hong Kong, ed ha ribadito a questo proposito che qualunque decisione da parte di Pechino che si traducesse in una limitazione dell’autonomia della regione speciale si rifletterebbe in una revisione dello status legale di quest’ultima da parte degli Stati Uniti. “Questi giornalisti sono esponenti della libera stampa, e non organi di propaganda. La loro attività informa i cittadini cinesi e il mondo”, recita una nota del segretario di Stato Usa. Pompeo ha annunciato il 6 maggio il rinvio di un rapporto al Congresso in merito all’autonomia di Hong Kong dalla Cina; dalla valutazione del dipartimento di Stato dipenderà la conferma o meno dei trattamenti preferenziali concessi dagli Usa all’ex colonia britannica. Pompeo ha ribadito che il ritardo nella presentazione del rapporto serve a riflettere qualunque azione da parte di Pechino che possa limitare l’autonomia di Hong Kong in vista del prossimo Congresso nazionale del popolo, in programma in Cina il prossimo 22 maggio. (Nys)