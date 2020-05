Taiwan: segretariopresidenza Chen lascerà incarico il 20 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale alla presidenza di Taiwan, Chen Chu, ha annunciato ieri tramite Facebook che lascerà il suo incarico il 20 maggio, giorno in cui il presidente Tsai Ing-wen inizierà il suo secondo mandato. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna". Chen ha scritto di voler concludere il proprio mandato mentre il paese inizia una nuova fase politica. "Ho deciso di lasciare l'ufficio presidenziale dove ho prestato servizio per due anni", ha detto. Secondo quanto anticipato dalla stampa taiwanese, Chen sarà nominato da Tsai presidente dello Yuan di controllo, che funge da agenzia investigativa che controlla gli altri rami del governo. In futuro, le funzioni dello Yuan di controllo saranno adattate e il suo capo servirà anche come capo del Comitato nazionale per i diritti umani dello Yuan di controllo, sulla base di un emendamento approvato il 10 dicembre 2019.(Cip)