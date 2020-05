Imprese: Cina, WeChat aumenta offerte di lavoro del 16 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- WeChat, la popolare piattaforma di social media della Cina, ha creato circa 29,63 milioni di opportunità di lavoro nel 2019: un totale di 26,01 milioni di posti di lavoro sono stati creati direttamente dalla piattaforma, con un aumento del 16 per cento su base annua. Lo rende noto il rapporto pubblicato congiuntamente da WeChat e dall'Accademia cinese dell'informazione e della tecnologia della comunicazione. Con le sue multi funzioni tra cui messaggistica, social media e pagamento, la piattaforma incorpora vari prodotti tra cui account ufficiale WeChat, mini-programmi e WeChat Pay. Il rapporto ha anche messo in evidenza il contributo dei mini-programmi nella creazione di posti di lavoro, con conti attivi giornalieri di piccoli programmi che hanno superato i 400 milioni l'anno scorso, il che ha creato direttamente 5,36 milioni di opportunità di lavoro, con un aumento del 195 per cento su base annua. Nel frattempo, circa l'11,1 per cento degli sviluppatori di mini-programmi e il 14,5 per cento dei fornitori di servizi WeChat hanno rilasciato nuovi posti di lavoro per soddisfare l'impennata della domanda di business online durante l'epidemia di Covid-19, creando 597 mila posti di lavoro. (Cip)