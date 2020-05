Cina: fonti stampa, ambasciatore a Israele deceduto per motivi di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese a Israele, Du Wei, è morto inaspettatamente ieri a Tel Aviv per motivi di salute, secondo quanto riferito da una fonte rimasta anonima al quotidiano cinese "Global Times". Sono in corso indagini sull'accaduto. Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato la morte di Du al "Global Times", affermando che tutte le prove indicano che l'ambasciatore sia morto per cause naturali. Il direttore del ministero degli Esteri israeliano, Yuval Rotem, ha contattato il vice ambasciatore in Israele, Dai Yuming, per esprimere le proprie condoglianze, secondo quanto ha dichiarato il ministro-consigliere israeliano Ruth Zakh in una e-mail inviata al giornale. "Il ministero degli Affari esteri esprime le sue condoglianze per la morte di sua eccellenza, nello spirito delle buone relazioni tra i due Stati, che l'ambasciatore Du Wei ha contribuito a promuovere", si legge nell'email. Du, 58 anni, sposato con un figlio, era stato nominato ambasciatore a Israele lo scorso febbraio. Prima della sua nomina a Israele, Du era stato ambasciatore della Cina in Ucraina dal 2016-2019, e vicedirettore generale del Dipartimento di pianificazione delle politiche presso il ministero degli Esteri cinese dal 2013-2016. (Cip)