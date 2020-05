Cina: produzione energia in calo del cinque per cento nel primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di energia della Cina è diminuita del cinque per cento su base annua nei primi quattro mesi di quest'anno. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Nel solo mese di aprile, la produzione ha visto un aumento dello 0,3 per cento a 554,3 miliardi di chilowattora. Una ripartizione dei dati ha mostrato un calo della produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica ad aprile, che è scesa del 9,2 per cento annuo. La generazione di energia elettrica dal carbone è aumentata dell'1,2 per cento il mese scorso, dopo il calo del 7,5 per cento di marzo, mentre l'output di energia da fonti fotovoltaiche è cresciuto del 12,3 per cento su base annua. Il mese scorso, la generazione di energia nucleare ed eolica ha visto un aumento rispettivamente del 10,7 e dell'1,2 per cento.(Cip)