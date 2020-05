Giappone: pil in calo del 3,4 per cento nel primo trimestre 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha subito un brusco aumento delle bancarotte di attività economiche a causa del nuovo coronavirus nel mese di aprile, quando, secondo un recente sondaggio di Tokyo Shoko Research, se ne sono registrate quasi 90, perlopiù concentrate tra le piccole e medie imprese dei settori del turismo e alberghiero. Secondo il sondaggio, il numero delle bancarotte registrate in Giappone a causa del coronavirus sino allo scorso venerdì, primo maggio, è ammontato a 114, contro le 25 del mese di marzo. Dopo la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da parte del primo ministro giapponese Shinzo Abe, nel mese di aprile, le aziende hanno subito le ricadute delle misure di distanziamento sociale e blocco economico in vigore per contenere la pandemia. Le 14 bancarotte si sono verificate in 35 delle 47 prefetture giapponesi; si è trattato in oltre la metà dei casi di eventi di piccola entità, con debiti inferiori a 300 milioni di yen (2,8 milioni di dollari). (segue) (Git)