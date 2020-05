Coronavirus: Germania, Istituto Koch, in 24 ore nessuna vittima e due nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, in Germania non si registra nessuna nuova vittima del coronavirus, mentre vi sono due ulteriori casi di contagio. È quanto reso noto oggi dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Nel paese, il totale dei decessi per Sars-Cov2 è di 7.914 vittime, con i casi di contagio a 174.355. Le guarigioni sono 153.400. Il Land più colpito è la Baviera con 2.283 morti e 45.427. Seguono il Baden-Wuerttemberg e la Renania settentrionale-Vestfalia, con rispettivamente 1.648 e 1.505 decessi, mentre i casi di contagio sono 33.950 e 36.286. Le nuove guarigioni nelle ultime 24 ore sono 800.(Geb)