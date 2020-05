Usa: Powell (Fed), crisi economica potrebbe proseguire sino a fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha dichiarato che l’economia degli Stati Uniti potrebbe subire “facilmente” una contrazione compresa tra il 20 e il 30 per cento del prodotto interno lordo a causa della pandemia di coronavirus, ed ha avvertito che la ripresa potrebbe non giungere prima della fine del prossimo anno. Intervistato dall’emittente televisiva Cbs, Powell ha fornito un quadro disastroso degli effetti economici della crisi sanitaria, pur dicendosi convinto che la prima economia mondiale riuscirà a riprendersi. La scorsa settimana, Powell aveva sollecitato il Congresso federale ad approvare ulteriori misure di stimolo economico: una esortazione che alcuni avevano colto come un appoggio indiretto al pacchetto di misure da 3mila miliardi di dollari promosso dal Partito democratico, e osteggiato dai conservatori. Dalla metà del mese di marzo, oltre 36 milioni di lavoratori statunitensi hanno presentato domanda di accesso ai contributi per la disoccupazione. “Questo è un periodo di grande sofferenza e difficoltà. Non è davvero possibile esprimere a parole il dolore avvertito dalle persone”, ha detto il capo della Fed. “Questa economia si riprenderà, ma potrebbe volerci tempo. Potrebbe trascinarsi sino alla fine del prossimo anno, non lo sappiamo con precisione”, ha ammesso il capo della Fed. Powell ha avvertito che il tasso di disoccupazione potrebbe giungere al 25 per cento, ed ha sottolineato che la crisi colpirà soprattutto le fasce d’impiego più vulnerabili e “meno retribuite”. Il presidente della Federal Reserve si è detto però fiducioso che l’economia Usa possa evitare una depressione, ovvero una decrescita di lungo periodo, perché “il sistema finanziario nel suo complesso è in salute”, e la pandemia di coronavirus è “un evento esterno” all’economia. (Nys)