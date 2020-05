Giappone: coronavirus, calano i nuovi casi di contagio nelle aree urbane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei nuovi casi di infezione da coronavirus registrati a Tokyo è calato a cinque nella giornata di ieri, 17 maggio, mentre Osaka non ha registrato alcun contagio nell’arco delle ultime 24 ore. I bilanci giornalieri sono i migliori da quando il governo del Giappone ha istituito lo stato di emergenza nazionale in risposta alla pandemia di coronavirus, lo scorso 7 aprile. Il governo metropolitano di Tokyo ha precisato inoltre che in tutti i casi le autorità sanitarie sono riuscite a isolare l’origine dei contagi. Sia Tokyo che Osaka hanno visto calare la curva dei contagi negli ultimi giorni, anche se il governo è stato oggetto di critiche per aver irrigidito i criteri di accesso ai test diagnostici. Ad oggi lo stato di emergenza rimane in vigore a Tokyo, Osaka e sei prefetture del paese, mentre nelle rimanenti 39 prefetture le misure emergenziali sono state revocate lo scorso giovedì, 14 maggio. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha annunciato che l’amministrazione metropolitana revocherà le misure di isolamento domestico entro la fine di questa settimana se la media settimanale dei contagi giornalieri rimarrà inferiore a 20 unità. (segue) (Git)