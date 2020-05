Giappone: coronavirus, calano i nuovi casi di contagio nelle aree urbane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Andy Crump, consulente del Medical Governance Research Institute (Megri), e visiting professor presso la Keio University, Il Giappone pare aver adottato efficacemente, dopo una serie di tentennamenti iniziali, proprio tale indirizzo, che pure non è privo di rischi, legati soprattutto alla scelta di evitare qualunque impostazione coercitiva, e di affidare ampia discrezionalità alle autorità locali, in merito a questioni come le tempistiche di riapertura delle scuole. Il Giappone ha registrato il primo caso confermato di Covid-19 lo scorso gennaio. In assenza di strumenti di diagnosi, però, il caso successivo non è stato individuato prima del mese successivo, quando il paese si è dotato dei primi test diagnostici basati sulla reazione a catena della polimerasi (Rt-pcr). Un rapporto del ministero della Salute giapponese certifica che dalle prime fasi della crisi sino alla giornata di ieri, 13 aprile, sono stati effettuati in Giappone 188mila test tramite tamponi Rt-pcr: che hanno individuato in tutto 15.854 soggetti contagiati. Secondo il medesimo rapporto, 5.162 persone affette da Covid-19 sono dovute ricorrere a trattamenti medici, e ad oggi i pazienti che presentano sintomatologie gravi legate al nuovo coronavirus, e che necessitano di ventilazione assistita, o altre forme di terapia intensiva, sono 259. 9.951 persone sono state dimesse dagli ospedali giapponesi dopo essere guarite, mentre 668 sono decedute a causa del coronavirus. (segue) (Git)