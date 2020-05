Giappone: coronavirus, calano i nuovi casi di contagio nelle aree urbane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati, pur nella loro gravità, sono ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli di molti altri paesi colpiti dal coronavirus, e questo nonostante il vasto flusso di persone e merci tra Cina e Giappone che è proseguito sino a febbraio inoltrato. Il modello giapponese pare insomma aver funzionato, quantomeno nella fase acuta di rischio pandemico. Le autorità sanitarie giapponesi hanno scelto, sulla base dell’esperienza della Cina e delle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), di adottare un approccio di contenimento del rischio infettivo basato su “cluster” (“gruppi” o “grappoli”). Alla definizione di questo modello ha contribuito anche l’esperienza maturata dal paese lo scorso febbraio, nella sfortunata gestione del focolaio di coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, rimasta per settimane in quarantena a Ykohama. Secondo quanto spiegato da Crump al quotidiano “Nikkei”, le autorità sanitarie giapponesi hanno riscontrato che molte delle circa 3.700 persone a bordo della nave non hanno contratto la Covid-19 pur essendo entrate in stretto contatto con gli oltre 700 soggetti risultati positivi al virus. Quest’ultimo è stato propagato a bordo della nave da specifici soggetti (“diffusori”), secondo un modello definito appunto a “cluster”. (segue) (Git)