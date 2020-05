Usa: coronavirus, bordata di cause legali contro i governatori democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori degli Stati federati Usa esponenti del Partito democratico – i più propensi ad irrigidire le misure di blocco economico e distanziamento sociale in risposta alla pandemia di coronavirus – sono bersaglio di una bordata di cause legali. Lo scrive “Politico”, sottolineando che tale offensiva giudiziaria è stata incoraggiata dal pronunciamento della Corte Suprema del Wisconsin, che la scorsa settimana ha bocciato il provvedimento di isolamento sanitario domiciliare varato in quello Stato. La decisione della Corte ha spinto numerose amministrazioni cittadine democratiche dello Stato a varare misure di isolamento autonome, sul modello di amministrazioni come quella di Los Angeles, al centro delle polemiche per le durissime restrizioni civili ed economiche imposte nonostante il calo della curva dei contagi. In diverse parti degli Usa, ristoranti, parrucchieri e altre attività commerciali hanno deciso di riaprire, violando le restrizioni imposte dalle autorità locali e vedendosi revocate in risposta le licenze. (segue) (Nys)