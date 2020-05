Malesia: scandalo 1Mdb, procuratore generale contesta decadenza accuse a Riza Aziz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Malesia, Idrus Haarun, ha contestato ieri la decisione di far decadere tutte le accuse di rilevanza penale a carico di Riza Aziz, produttore cinematografico e figliastro dell’ex primo ministro Najib Razak, al centro come quest’ultimo dello scandalo sui miliardi sottratti al fondo d’investimento sovrano 1Mdb. La decadenza di tutte le accuse penali a carico di Aziz, che pure è stato riconosciuto colpevole del riciclaggio di 248 milioni di dollari sottratti al fondo, ha suscitato aspre polemiche in Malesia; la decisione, ha affermato il procuratore generale, aveva ottenuto il consenso in linea di principio da parte del suo predecessore, Tommy Thomas. Quest’ultimo, però, ha negato qualunque coinvolgimento, ricordando di essersi dimesso lo scorso febbraio. (segue) (Fim)