Commercio: Raggi, in prossime ore ordinanza per più spazio esterno per bar e ristoranti

- Nelle prossime ore Virginia Raggi, sindaco di Roma, firmerà l'ordinanza per ampliare gli spazi per i tavolini all'aperto di bar e ristoranti. Raggi, nel corso di una intervista alla trasmissione "Non è l'arena" su La7 ha infatti spiegato: "Possiamo rassicurare i commercianti romani, mi sono battuta subito per eliminare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. A Roma togliere la tassa costa 90 milioni. Inoltre, nelle prossime ore firmerò un'ordinanza che serve a consentire di aumentare lo spazio per i tavolini all'esterno". Un'altra ordinanza, poi, sarà emanata sempre nelle prossime ore da Raggi allo scopo di scoraggiare "chi abbandona mascherine e guanti per terra". (Rer)