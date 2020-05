Silvia Romano: Di Maio, contro di lei accuse "oscene", da governo nessuna passerella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda della liberazione di Silvia Romano il governo non ha fatto nessuna "passerella", e sono convinto che l’Italia "non sia quel gruppo di persone che si stanno rivolgendo a lei in modo osceno”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “Che tempo che fa” in onda su Rai2. “Le critiche a Silvia Romano partono da una presunta colpa di aver sorriso quando è scesa dall’aereo e dal suo sorriso. Noi ci siamo preoccupati di riportarla viva, quando sono andato ad accoglierla in aeroporto è perché ci sentiamo un po’ parte di quella famiglia. Se avessimo impedito l’ingresso alla stampa si sarebbe parlato di censura e manipolazione, adesso ci accusano di clamore: queste persone dovrebbero vergognarsi”, ha detto Di Maio, che ha poi elogiato i genitori della cooperante “che hanno dimostrato grande dignità sia prima che dopo la liberazione nonostante la valanga di odio e di rabbia” di questi giorni. “Il loro è un comportamento dignitoso da cui c’è da imparare. Sono convinto che l’Italia non sia quel gruppo di persone che si stanno rivolgendo in modo osceno, l’Italia è altro”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Sulla questione del presunto riscatto, Di Maio si è detto “dispiaciuto che l’intervista a un presunto portavoce di un gruppo terroristico (al Shabaab) debba valere più della parola di un governo”. (Res)