Business news: Argentina, Fernandez presenta agenda governo in vista ripresa lavori parlamentari

- Riforma della giustizia, creazione del Consiglio economico e sociale e legalizzazione dell'aborto. Questi i tre progetti di legge che il governo di Alberto Fernandez ha nel cassetto pronti da presentare in parlamento appena questo sarà in grado di riprendere la normale attività. "Invierò tutti i progetti che ho, sono già pronti per essere presentati quando il parlamento sarà in grado di funzionare e di dibattere", ha annunciato lo stesso Fernandez in un'intervista televisiva rilasciata all'emittente "C5N". Si tratta di tre progetti che il presidente aveva presentato durante il discorso di inaugurazione dell'anno parlamentare tenuto il primo marzo davanti alle camere riunite, anno che tuttavia non è poi mai iniziato per il sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus. Il presidente ha quindi rimesso mano all'agenda di governo originale adesso che i lavori alla Camera e al Senato sono in procinto di riprendere. Questo grazie a un nuovo protocollo di prevenzione che prevede lo svolgimento di sedute miste con partecipazione dei parlamentari sia in presenza che da remoto. (Res)