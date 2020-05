Giustizia: Di Maio, per Bonafede parlano leggi che ha approvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha assicurato di non dover difendere l'operato del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, essendo sufficiente ricordare "le leggi che ha approvato". "Non ho bisogno di difendere Alfonso Bonafede", ha detto Di Maio rispondendo, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su Rai Due, ai problemi della giustizia dopo il confronto con l'ex pm Nino Di Matteo. "Ciò che posso dire è che per il ministro parlano le leggi che ha approvato. Ha approvato una legge anti-corruzione che ha ricevuto complimenti delle Nazioni Unite e leggi che hanno inasprito i reati per lo scambio politico-mafioso". Di Maio si è detto anche "contento" che la settimana scorsa il collega della Giustizia abbia approvato un decreto che sta rimettendo dentro i boss della mafia", perché "non ci si può approfittare della crisi sanitaria per tirarli fuori dal carcere". (Res)