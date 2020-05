Ue: Di Maio, stiamo scrivendo il futuro dell'Europa, non è il momento degli egoismi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi sono giorni in cui si sta scrivendo il futuro dell’Europa e in un momento come questo gli egoismi nazionali non aiutano. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “Che tempo che fa” in onda su Rai2. “Ci sono ancora alcuni paesi del nord che restano arroccati sul loro ramoscello ma non hanno capito che se cade l’albero cadono anche loro. Questo è un momento in cui gli egoismi nazionali non aiutano il futuro dell’Europa”, ha detto Di Maio. Quanto alle tensioni internazionali, in particolare tra Stati Uniti e Cina riguardo le responsabilità nella gestione della pandemia di coronavirus, il ministro ha ribadito che “l’Occidente e la Nato sono la casa dell’Italia, ma l’Italia è stata e sarà sempre un ponte per favorire il dialogo fra Oriente e Occidente. Questo è un ruolo che noi dobbiamo rivendicare senza sovvertire le nostre alleanze storiche”, ha aggiunto. (Res)