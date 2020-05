Business news: Roszarubezhneft rileva quota Rosneft in compagnia petrolifera Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa Roszarubezhneft ha acquisito il controllo dell'80 per cento del National Oil Consortium (Noc), attraverso il quale Rosneft, insieme a Gazprom Neft, ha sviluppato il blocco Junin-6 in Venezuela. È quanto emerge dal Registro unificato delle entità legali. Secondo il registro, la società Rn Okhrana-Ryazan è diventata azionista del Noc il 13 maggio. Alla società è già stata trasferita la quota dell'80 per cento di Rosneft. Allo stesso tempo il nuovo proprietario dell'intera società di sicurezza di Rosneft è Roszarubezhneft . Alla fine di aprile, inoltre, il capitale autorizzato della compagnia di sicurezza privata Rn-Okhrana-Ryazan è stato significativamente aumentato a 322,752 miliardi di rubli (4 milioni di euro). L'agenzia di stampa “Sputnik” osserva che anche il capitale autorizzato di Roszarubezhneft ammonta alla stessa cifra. (Res)