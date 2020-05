Business news: Messico, Banca centrale taglia tasso di interesse al 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha tagliato di 50 punti base il tasso di interesse collocandolo al 5,5 per cento. La decisione, adottata all'unanimità dalla giunta dei governatori, riflette la situazione di emergenza creata dalla pandemia del nuovo coronavirus. "Anche se non se ne conosce la portata e la durata", avverte Banxico, i danni creati dalla pandemia saranno più profondi nel secondo trimestre dell'anno, con conseguenze "importanti" sull'occupazione. Secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica il paese nordamericano ha chiuso i primo trimestre con un calo del 2,4 per cento del prodotto interno lordo su anno. L'inflazione ad aprile si è attestata al 2,16 per cento su anno, confermando il calo sperimentato negli ultimi mesi. Si tratta dell'ottavo calo consecutivo operato dall'autorità monetaria, partendo dall'8,25 per cento del dicembre 2018. Nella seduta del 21 aprile l’istituto aveva disposto all’unanimità un taglio di 50 punti basi e annunciato misure per “promuovere la liquidità” e “il comportamento ordinato dei mercati del debito e del cambio”. (Res)