Business news: Costa Rica, Ocse approva ingresso paese tra i suoi membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha approvato l’ingresso del Costa Rica tra i suoi membri. Lo ha confermato il presidente Carlos Alvarado. “Il segretario generale dell’Ocse mi ha dato una grande notizia: il Costa Rica è stato invitato a essere il membro numero 38! Il quarto paese latino a entrare”, ha detto il capo dello stato, secondo quanto riferisce il quotidiano “La Nacion”. “Arriviamo alla fine di uno straordinario sforzo fatto dal nostro paese (…). Siamo il primo paese centroamericano a entrare nell’Ocse!”. Il paese aveva formalmente manifestato interesse a entrare a fare parte dell’organizzazione nel 2012. Il prossimo passo è la firma dell’accordo di adesione, per la quale non è ancora stata resa nota una data. L’accordo dovrà successivamente essere approvato dall’Assemblea legislativa del Costa Rica (Res)