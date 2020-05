Fase 2: Mit, riaperti collegamenti marittimi con Sicilia e aviazione generale con le isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaperti i collegamenti marittimi per il trasporto passeggeri con la Sicilia; l'aviazione generale con Sicilia e Sardegna, più treni a lunga percorrenza per adeguare l'offerta ferroviaria alla maggiore domanda di trasporto. Il ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato - riferisce una nota del dicastero - di concerto con il ministero della Salute, il decreto che aggiorna le misure di limitazione alla mobilità delle persone per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid19. Il provvedimento del Mit risponde anche alla richiesta avanzata dalla regione Sicilia per la riattivazione delle linee di collegamento marittimo con l'isola, per consentire lo spostamento del personale delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, del personale sanitario e sociosanitario nonché dei passeggeri per esigenze di lavoro, motivi di salute e assoluta urgenza o per il rientro nella propria abitazione, donicili o residenza. Pertanto i collegamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa saranno assicurati mediante dieci corse giornaliere A/R, nella fascia oraria dalle 6 alle 21. (segue) (Com)