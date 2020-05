Fase 2: Mit, riaperti collegamenti marittimi con Sicilia e aviazione generale con le isole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle unità stesse. Resta invece sospeso il trasporto marittimo dei viaggiatori con la Sardegna, mentre continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci e con l'autorizzazione del presidente possono viaggiare anche per passeggeri per situazioni particolari. (segue) (Com)