Trasporti: assessore Roma, potenziamento del servizio in base a orari di punta

- Continua a Roma il progressivo aumento dei servizi di trasporto pubblico locale, con rinforzi garantiti negli orari a maggiore flusso di passeggeri nei principali nodi di scambio fra le stazioni metro e le fermate dei servizi extraurbani regionali. L'assessore alla Città in movimento di Roma, Pietro Calabrese, in una nota, afferma: "Abbiamo definito un piano integrato sui trasporti al tavolo di lavoro con la Regione Lazio. Ringrazio l'assessore (della Regione Lazio, ndr) Mauro Alessandri per la piena collaborazione, un dialogo avviato sin dall'inizio dell'emergenza Covid-19, che ha portato all'integrazione fra i rispettivi programmi di servizio delle principali aziende tpl che operano nella Capitale". (segue) (Com)