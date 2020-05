Business news: Brasile, coronavirus, aumento del 22 per cento richieste indennità disoccupazione ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha comunicato di aver ricevuto 784.000 domande di indennità di disoccupazione ad aprile 2020. Si tratta di un aumento del 22,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Dall'inizio dell'anno le richieste sono già 2,3 milioni. Il sottosegretario per la produttività, l'occupazione e la competitività del ministero dell'Economia, Carlos da Costa, ha inoltre informato che 6,2 milioni di persone hanno aderito alla misura che consente la riduzione dei salari e la sospensione del contratto di lavoro. Il decreto è stato approvato il primo aprile per evitare licenziamenti durante la crisi. I lavoratori che sono stati danneggiati dalla riduzione dei salari e dalla sospensione del contratto beneficiano di un supplemento (in caso di riduzione degli orari) o dell'assegno di disoccupazione per la durata della misura. (Res)