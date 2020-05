Business news: Colombia, 13 mila imprese torneranno a operare questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 13 mila imprese sono tornate a operare questa settimana in Colombia. Secondo quanto dichiarato dal ministro del Commercio José Manuel Restrepo, l’obiettivo di questa seconda fase è far tornare operative 187 mila imprese a livello nazionale e fino ad oggi 24 mila aziende hanno presentato i protocolli con cui operare, che dovranno essere esaminati. Di queste, ha aggiunto il ministro, 5 mila hanno ottenuto luce verde per riprendere le attività, mentre entro la fine della settimana si prevede che saranno 13 mila. (Res)