© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero" che il M5s si sta allontanando dal premier Giuseppe Conte, "Conte è l'uomo di riferimento e siamo tutti con lui, ha una grande capacità di ascolto". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in una intervista a "Non è l'arena" su La7. (Rer)