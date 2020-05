© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'ipotesi della sua ricandidatura a sindaco di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Ho avuto tante richieste in questo senso". In una intervista a "Non è l'arena" su La7 Raggi ha anche precisato: "Adesso però non è questo il tema sul piatto, sto pensando alla fase 2". (Rer)