Fase 2: Di Maio, si procede per ristabilire principi di stato liberale e democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, con l'inizio del percorso di ripresa delle attività bloccate per l'emergenza coronavirus, si ristabiliranno anche i principi "di uno stato liberale e democratico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenuto alla trasmissione "Che tempo che fa" in onda su Raidue. "Sono stati due mesi in cui abbiamo sospeso le nostre garanzie costituzionali e non è una cosa normale", ha detto il ministro. "Domani, quando finalmente non esisterà più l'autocertificazione e dal 3 giugno, quando ci si potrà muovere tra le regioni si ristabiliscono i principi di uno stato liberale e democratico". Una cosa molto importante, ha sottolineato Di Maio, avvertendo che il "governo di uno stato come l'Italia non deve mai illudersi di voler normare ogni singolo aspetto della vita di un cittadino".(Res)