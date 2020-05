Italia-Egitto: Di Maio su caso Regeni, obiettivo è collaborazione fra procure per far emergere la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda Giulio Regeni l’obiettivo del governo è incoraggiare la collaborazione fra procure per far emergere la verità. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “Che tempo che fa” in onda su Rai2. “Purtroppo non possiamo riportare indietro Giulio Regeni, ma possiamo portare a galla la verità. Il 14 gennaio sono ripresi i contatti fra le procure, l’obiettivo è far incontrare i due procuratori e metterli a lavorare sulle indagini ai diretti interessati”, ha detto il ministro, sottolineando la necessità della collaborazione fra le procure. “Comprendo la sfiducia dei genitori di Giulio ma dobbiamo provarci e non dobbiamo dare alibi affinché questo processo rallenti”, ha aggiunto Di Maio.(Res)