M5S: Di Maio, tante anime che convivono ma non perdere vocazione a governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle è storicamente attraversato da discussioni interne ma non deve perdere la sua vocazione a governare "per cambiare le cose". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera alla trasmissione “Che tempo che fa” in onda su Rai2. "Non credo che il Movimento abbia solo due due anime", ha detto Di Maio interrogato su una ipotetica scissione della forza politica, "ma tante anime che convivono, ognuna delle quali dà un contributo maggiore o minore a seconda del momento storico". Una dinamica che si porta avanti anche "ruotando meno intorno ad una sola persona". Il ministro si dice "fiducioso del fatto che il Movimento possa continuare ad influenzare positivamente le politiche di governo di questo paese nei prossimi anni". Una forza politica che non deve "perdere la sua vocazione a governare" ha detto Di Maio ribadendo la necessità che "un governo responsabile debba provare a cambiare le cose". (Res)