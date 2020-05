Business news: Brasile, governo taglia stime Pil 2020, previsto un calo del 4,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia brasiliano ha rivisto la stima relativa al Prodotto interno lordo (Pil) per il 2020, prevedendo una contrazione del 4,7 per cento. La recessione è causata dall'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia. "Probabilmente la contrazione del Pil quest'anno sarà la più grande della nostra storia", ha affermato il sottosegretariato alla Politica economica in una nota, in cui sottolinea che la piena ripresa si raggiungerà solo nel 2022. Il ministero precisa che la stima della performance dell'economia di quest'anno, sebbene ottenuta attraverso informazioni dettagliate sulla produzione e sulle entrate provenienti da diversi settori dell'economia, è ancora incerta, in quanto restano dubbi relativamente alla durata delle misure di distanziamento sociale adottate in gran parte del paese. (Res)