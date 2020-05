Business news: Brasile, annullata presentazione piano di uscita dal distanziamento sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità brasiliano ha annullato la conferenza stampa in cui avrebbe dovuto presentare in dettaglio le nuove linee guida per l'allentamento delle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Il ministero ha reso noto che il motivo dell'annullamento si deve al mancato raggiungimento di un accorto tra il ministero, il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il Consiglio nazionale dei segretari sanitari comunali (Conasems), che riuniscono i capi dei dipartimenti sanitari di stati e municipi brasiliani, auspicato dal ministro Nelson Teich per poter gestire al meglio la nuova fase. "L'obiettivo era quello di avere un piano basato sul consenso. Tuttavia, questo consenso non è stato raggiunto nelle riunioni condotte finora", recita la nota del ministero. (Res)