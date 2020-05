Business news: Brasile, produzione in calo in tutti i distretti industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile è diminuita a marzo 2020 in tutti i 15 distretti industriali monitorati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), rispetto al mese di febbraio. Secondo l'Ibge si tratta della prima volta nella serie storica dell'indagine iniziata nel 2012. "I dati di marzo mostrano gli effetti diretti dell'isolamento sociale che ha influenzato il processo di produzione in Brasile", afferma l'Ibge in una nota. I cali maggiori si sono registrati nei distretti degli stati di Ceará (-21,8 per cento), Rio Grande do Sul (-20,1) e Santa Catarina (-17,9), seguiti da quelli nei distretti degli stati di Pará (-12,8 per cento), Amazzonia (-11), regione nord-orientale (-9,3), Pernambuco (-7,2), Spirito Santo (6,2), San Paolo (-5.4), Bahia (-5), Paraná (-4,9), Mato Grosso (-4,1), Goiás (-2,8), Rio de Janeiro (-1,3) e Minas Gerais (-1,2). Nella media generale del paese, la produzione industriale è scesa del 9,1 per canto a marzo rispetto a febbraio. (Res)