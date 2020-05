Business news: Brasile, crisi di liquidità, Banca centrale chiede alla zecca di produrre banconote per 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale brasiliana (Bc) ha chiesto alla zecca dello stato (Casa da Moeda) di produrre 9 miliardi di real (1,4 miliardi di euro) in banconote entro fine maggio, per affrontare la carenza di denaro liquido in circolazione nel paese soprattutto durante il periodo di pagamento dei bonus economici di emergenza in favore dei lavoratori autonomi e precari. Secondo quanto reso noto dalla Banca centrale la stampa delle banconote era prevista nel corso dell'anno e si è deciso di anticipare le operazioni a causa dell'attuale congiuntura. Il Brasile sta affrontando una crisi legata all'insufficienza della liquidità dall'avvio della fase di pagamento dei bonus da 600 real in favore di 60 milioni di persone. Secondo la Banca centrale un fenomeno di "accaparramento" è stato osservato sin dall'inizio della pandemia, quando cittadini e popolazione hanno iniziato a conservare banconote. (Res)