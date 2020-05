Fase 2: riaperture dal 18 maggio, i dettagli del via libera del governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà giugno, il 15, infine, via libera alla riapertura di teatri, cinema e sale da concerto. Per questi, prescrizioni sul numero massimo di spettatori, che con le misure di prevenzione, sarà pari a mille per gli spettacoli all'aperto e 250 per ogni singola sala. Sempre a metà del mese di giugno semaforo verde anche per i centri estivi "al chiuso o all'aria aperta". Le manifestazioni pubbliche, invece, vengono autorizzate qualche giorno prima anche se "soltanto in forma statica" e nel rispetto delle misure di sicurezza. I due diversi appuntamenti previsti il 2 giugno da Fratelli d'Italia e Lega potranno dunque tenersi nell'osservanza delle nuove regole. (Rin)