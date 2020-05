Trasporti: assessore Roma, potenziamento del servizio in base a orari di punta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lavoro - prosegue Calabrese - condiviso che, dopo la ripartenza di due settimane fa, ha portato alla migliore definizione di mobilità integrata anche in vista di domani. Per questo abbiamo incrementato i servizi offerti, con particolare attenzione ai nodi di interscambio della metropolitana di Roma. Rispetto - aggiunge l'assessore - al 4 maggio, l'aumento delle frequenze delle linee regionali sarà integrato all'incremento di bus da parte di Atac, grazie all'esercizio delle vetture normalmente in servizio nel periodo scolastico, più il potenziamento tramite 70 bus su 4 linee specifiche a sussidio fra le principali stazioni metro, grazie al contratto attualmente in essere. Stiamo lavorando, inoltre, per utilizzare anche altri 70 bus fin da mercoledì prossimo, e ulteriori 60 già da venerdì. Il supporto di altre vetture tramite altri operatori privati, da contrattualizzare ex-novo, sarà in funzione degli esiti della domanda, eventualmente in previsione del sussidio per la ripresa delle attività scolastiche". (segue) (Com)