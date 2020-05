Trasporti: Raggi, da domani mattina 4 nuove linee bus grazie a 70 pullman privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani mattina a Roma ci saranno quattro nuove linee bus, istituite grazie a una nuova flotta di 70 pullman privati. "L’obiettivo è potenziare i collegamenti tra le stazioni metropolitane e il centro della città - scrive Virginia Raggi, sindaco di Roma, su Facebook -. Vista la riapertura di molte attività, abbiamo definito un piano per facilitare gli spostamenti dei cittadini negli orari di punta. I nuovi pullman Gran turismo - conclude - copriranno dei percorsi che consentiranno di raggiungere rapidamente il centro, partendo dalle stazioni metro dove arrivano numerose corse delle linee bus periferiche e i servizi regionali di Cotral e Trenitalia". Ecco l’elenco dei collegamenti: S01, stazione metro B Ponte Mammolo-Termini, con fermate in via Tiburtina (angolo Portonaccio) e alla stazione metro B Policlinico; S02, stazione metro A Anagnina-Termini, con fermate alla stazione metro A Colli Albani e alla stazione metro A/C San Giovanni; S03, stazione metro B Laurentina-Termini, con fermate in piazza dei Navigatori e alla stazione metro A/C San Giovanni; S04, stazione metro B Ponte Mammolo-stazione metro A Subaugusta, con fermate in viale Palmiro Togliatti (angolo Prenestina) e stazione metro C parco di Centocelle. (Rer)